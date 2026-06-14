女優の櫻井淳子（53）が、13日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜後9・00）に出演し、夫との出会いについて語った。

故・渡瀬恒彦さんとともに、刑事役を演じた人気ドラマシリーズ「おみやさん」に、02年から出演。03年に結婚した。職場婚だった。

「旦那さんとこのドラマで出会われたと聞きました」と振られた櫻井は、「そうなんです。『おみやさん』のアシスタントプロデューサー（AP）をしていたので、現場に常にいたんですね」と答えた。

すると、ここでMCの「おぎやはぎ」小木博明は「なかなか難しいですよ。APさんとの…。女性側からバンバン来てくれないと」とポツリ。さらに矢作兼からも「女優さんから来てくれない限り、スタッフ側からはなかなか行けないよね」といじられると、櫻井は苦笑いし、「あれ？どっちからいったんだろう？」と、笑顔でかわしていた。

偶然の一致もあったという。「たまたま住んでいた街が一緒で、凄い近所だったんですよ。お家を聞いたら、一本道の私がこちら側で、彼が向こう側で、一本道でつながっていたんですよ」。すると、矢作が「近くに住んでたら女優を落とせるんだな〜」と、実もフタもない言い方でツッコミ。櫻井はただただ笑っていた。