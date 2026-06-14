川口春奈 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優・川口春奈のスタッフ公式Xが14日までに更新され、縄跳び動画が披露された。

【動画】「普通にスゴい！」 川口春奈、本気で二重跳び

　過去の秘蔵ムービーを公開する流れで「正真正銘、眠っていた動画かと思います！」と公開されたのは、川口が二重跳びに挑戦する姿。10回以上連続で跳び「すごい！」と声がかかっている。

　「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか　顔が真剣ですね　それにしても、ズボンの紐が」とユーモラスにつづった。

　ファンからは「普通にスゴい！」「すんごい跳べるじゃん凄いよ」など、驚きの声が寄せられている。