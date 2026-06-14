川口春奈の“秘蔵動画”が公開 本気で縄跳び「普通にスゴい！」姿に反響
俳優・川口春奈のスタッフ公式Xが14日までに更新され、縄跳び動画が披露された。
【動画】「普通にスゴい！」 川口春奈、本気で二重跳び
過去の秘蔵ムービーを公開する流れで「正真正銘、眠っていた動画かと思います！」と公開されたのは、川口が二重跳びに挑戦する姿。10回以上連続で跳び「すごい！」と声がかかっている。
「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか 顔が真剣ですね それにしても、ズボンの紐が」とユーモラスにつづった。
ファンからは「普通にスゴい！」「すんごい跳べるじゃん凄いよ」など、驚きの声が寄せられている。
【動画】「普通にスゴい！」 川口春奈、本気で二重跳び
過去の秘蔵ムービーを公開する流れで「正真正銘、眠っていた動画かと思います！」と公開されたのは、川口が二重跳びに挑戦する姿。10回以上連続で跳び「すごい！」と声がかかっている。
「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか 顔が真剣ですね それにしても、ズボンの紐が」とユーモラスにつづった。
ファンからは「普通にスゴい！」「すんごい跳べるじゃん凄いよ」など、驚きの声が寄せられている。