元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。ここ2、3年で生活スタイル急激に変わったことを明かす場面があった。

リスナーから「朝と夜、どちらが好きですか？」という質問に、「僕は遮光カーテンじゃなきゃダメな人間ですから、本当に夜派だと思っていたんです」と松岡。「人間、年を取れば変わるもんですね。ここ2、3年は正直俺、朝派ですね」と生活スタイルが一変したことを明かした。

「よくテレビでも言ってますけど、“酒は明るいうちがいい”っていうのと一緒で、夜になって飲むよりも、明るい時に飲んでるほうがいいんです。夜、街歩く気は無いけど、朝は散歩したくなるし、やっぱりお日様を浴びることによって、ストレスが軽減されるんだなっていうのがわかる年になってきたんですね。お日様を浴びた時のほうがよく寝れるね」と話した。

「だから、やっぱり年のせいもあって、夜だと余計なことを考えすぎる。俺だって人の子だからやっぱり考えることあるんです。でもそれって、ろくなこと考えてないんで、最近は寝るようにして、次の日の朝、窓を開けなきゃダメになりました。開けた瞬間に“あー気持ちいい”と思える人生を今送っております」とした。

「ずっと夜派だったんですけど。太陽が大嫌いだったんで。休みの日は太陽が沈んでから街に出ていってたんですけど。本当にゴキブリみたいな生活してたんですけど」と苦笑。「今は本当に陽が浴びれないとちょっと嫌だなっていう日が多くなりました」と話した。