「オランダのファンがダラスを占拠」大盛り上がりのオレンジの群衆を現地報道！「楽しいね」「巨大なパーティー」など反響【Ｗ杯】
無数のオレンジの旗が揺れる。大勢で肩を組んで、右に左にステップ。マイクを持って何かを叫ぶ人もいる。
北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦するオランダのファン・サポーターが、会場のダラスに集結し、大いに盛り上がる。その様子を『Dallas Texas TV』の公式アカウントが伝える。「オランダのファンがダラスを占拠した」と。
この投稿には以下のような声があがった。
「すごいな」
「楽しいね。オレンジ色の竜巻」
「みんなにとって巨大なパーティーに」
「サッカーは人々を結びつける」
「ここにも日本のサポーターがたくさんいますよ」
「まるでヨーロッパのサッカーフェスティバルのよう」
「僕はサッカーを見ないけど、サッカーファンを心から素敵だと思う」
「一年中ワールドカップが開催されればいいのに」
「ワールドカップ、マジで好き」
試合当日のスタジアムも大盛況になりそうだ。キックオフは日本時間で15日の５時だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オレンジの人、人、人！ 日本の対戦相手サポがダラスに集結！
北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦するオランダのファン・サポーターが、会場のダラスに集結し、大いに盛り上がる。その様子を『Dallas Texas TV』の公式アカウントが伝える。「オランダのファンがダラスを占拠した」と。
この投稿には以下のような声があがった。
「すごいな」
「楽しいね。オレンジ色の竜巻」
「みんなにとって巨大なパーティーに」
「サッカーは人々を結びつける」
「ここにも日本のサポーターがたくさんいますよ」
「まるでヨーロッパのサッカーフェスティバルのよう」
「僕はサッカーを見ないけど、サッカーファンを心から素敵だと思う」
「一年中ワールドカップが開催されればいいのに」
「ワールドカップ、マジで好き」
試合当日のスタジアムも大盛況になりそうだ。キックオフは日本時間で15日の５時だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オレンジの人、人、人！ 日本の対戦相手サポがダラスに集結！