13日から14日にかけて開催されている世界三大レースの一つ「ル・マン24時間レース」の生中継に現役レースクイーンの貝賀琴莉がゲスト出演。番組内で貝賀がレースの安全を担う最新のレーシングスーツを着用して登場し、普段レーシングアンバサダーとして見せるコスチューム姿から激変したその姿に、視聴者から反響が寄せられた。

【映像】映える最新スーツ着用で激変した姿（全身あり）

昨年アイドルグループ「#よーよーよー」を卒業し、今年ARTA GALSに就任した貝賀は「Sparco presents レーシングスーツタイム」のコーナーに登場。今回貝賀が着用したのは「INFINITY 5.0（インフィニティ）」という、昇華転写プリントを施したSPARCO（スパルコ）の新世代レーシングスーツ。従来は再現不可能だったグラフィックデザインや写真など、多彩な表現が可能となったモデルだ。

番組の実況陣から「色々とプリントできるっていうのが、やっぱり映えに繋がっていいですよね」と振られると、解説陣も「どれもいいです。いろんなことが多分できるんだと思うんですよね」とデザイン性の高さに感心した様子を見せた。

「意外と重くない」「映えますね」と笑顔

その後、スタジオに招かれた貝賀は、実際にレーシングスーツを着てみた感想を問われると「ずっと着てみたかったんですよ。サーキットで選手見てたので、私も着てみたいなって思って」と憧れを明かした。さらに「意外と重くないなって思って、びっくりしました」「全然、普通の洋服と一緒くらい」と、その軽さに驚いた様子。解説陣も「素材がやっぱ進化してるんで」「最近のだとふわふわっとこう軽いじゃないですか。ほとんど重さ感じないぐらいになったので、進化してるんだなって思いますよね」と最新技術の進歩を語った。

また、カラフルなデザインについてSNS映えするか聞かれると、貝賀は「画面で見るとめちゃめちゃすごいですね」「これ映えますね」と笑顔を見せた。

レーシングスーツ姿で登場した貝賀の姿に、視聴者からは「可愛いスーツだね」「女性用あるんだ」「凝った色遣いができるようになったのね」といったスーツに関するコメントや、「普段薄着なのに今日は厚着」「顔小さい」「声もかわいい」「脇腹黒いから細く見える」「あらかわいい」「めちゃカラフル」といった声が多数寄せられていた。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）