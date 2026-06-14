ボビー・オロゴン容疑者、不同意性交の疑いで逮捕 自宅で知人女性に性的暴行か
【モデルプレス＝2026/06/14】タレントのボビー・オロゴン（本名：近田ボビー／60）容疑者が6月14日、不同意性交の疑いで千葉県警に逮捕された。TBSなどが報じた。
【写真】逮捕報道のアーティスト、5日後に武道館公演予定だった
ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の自宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。千葉県警は6月14日、羽田空港第3ターミナルで容疑者を逮捕した。調べに対して、ボビー容疑者は「事実は全く違います」と容疑を否認しているという。
ボビー容疑者は1973年4月8日生まれ、ナイジェリア連邦共和国出身。2000年代にバラエティ番組で人気を博したほか、格闘家としても活動。プライベートでは1999年に結婚し、2007年には日本国籍を取得している。なお、2020年には妻への暴行で現行犯逮捕され、翌2021年5月には罰金10万円の判決、2025年には離婚している。近年はフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」など、さまざまな番組に出演していた。（modelpress編集部）
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◆ボビー・オロゴン容疑者、不同意性交の疑いで逮捕
ボビー容疑者は4月21日、千葉県内の自宅で知人女性に性的暴行を加えた疑いが持たれている。千葉県警は6月14日、羽田空港第3ターミナルで容疑者を逮捕した。調べに対して、ボビー容疑者は「事実は全く違います」と容疑を否認しているという。
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