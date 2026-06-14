きゅうりは炒めても激ウマ。低カロなのに食べごたえも満点『鶏胸肉の塩わかめ炒め』

きゅうりを炒めると、こんなにおいしい！

大きめに切ったきゅうりのポリポリ食感と、しっとり柔らかな鶏むね肉が好相性。にんにくの風味でこくが増し、わかめのうまみで箸がすすむ。低カロリーとは思えない満足感です。

『鶏胸肉ときゅうりの塩わかめ炒め』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（大）……1枚（約250g）

きゅうり……2本（約200g）

カットわかめ（乾燥）……3g

にんにく……1かけ

〈A〉

塩……小さじ1/4

片栗粉……大さじ1/2

酒……大さじ1/2

〈B〉

水……大さじ2

酒……大さじ2

塩……小さじ1/3

片栗粉……小さじ1/4

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1）わかめはたっぷりの水に5分ほど浸してもどし、水けを絞る。きゅうりは一口大の乱切りにする。にんにくは薄切りにする。鶏肉は縦半分に切ってから一口大のそぎ切りにし、ボールに入れて〈A〉をもみ込む。〈B〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら鶏肉を加えて炒める。肉の色が変わったらきゅうりを加え、2分ほど炒める。わかめ、〈B〉をもう一度混ぜて順に加え、とろみがつくまでさっと炒め合わせる。

おいしく作るコツ

わかめは長く加熱すると色も食感もわるくなるので、調味料と同じタイミングで加え、手早く炒め合わせましょう。

きゅうりとわかめの涼やかな組み合わせが、これからの季節にぴったり。食欲がない日にもおすすめですよ！

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）