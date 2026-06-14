きゅうりは炒めても激ウマ。低カロなのに食べごたえも満点『鶏胸肉の塩わかめ炒め』
きゅうりを炒めると、こんなにおいしい！
大きめに切ったきゅうりのポリポリ食感と、しっとり柔らかな鶏むね肉が好相性。にんにくの風味でこくが増し、わかめのうまみで箸がすすむ。低カロリーとは思えない満足感です。
『鶏胸肉ときゅうりの塩わかめ炒め』のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（大）……1枚（約250g）
きゅうり……2本（約200g）
カットわかめ（乾燥）……3g
にんにく……1かけ
〈A〉
塩……小さじ1/4
片栗粉……大さじ1/2
酒……大さじ1/2
〈B〉
水……大さじ2
酒……大さじ2
塩……小さじ1/3
片栗粉……小さじ1/4
サラダ油……大さじ1/2
作り方
（1）わかめはたっぷりの水に5分ほど浸してもどし、水けを絞る。きゅうりは一口大の乱切りにする。にんにくは薄切りにする。鶏肉は縦半分に切ってから一口大のそぎ切りにし、ボールに入れて〈A〉をもみ込む。〈B〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら鶏肉を加えて炒める。肉の色が変わったらきゅうりを加え、2分ほど炒める。わかめ、〈B〉をもう一度混ぜて順に加え、とろみがつくまでさっと炒め合わせる。
おいしく作るコツ
わかめは長く加熱すると色も食感もわるくなるので、調味料と同じタイミングで加え、手早く炒め合わせましょう。
きゅうりとわかめの涼やかな組み合わせが、これからの季節にぴったり。食欲がない日にもおすすめですよ！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年6月17日号より）