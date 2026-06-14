◇カーリング日本選手権最終日（2026年6月14日 横浜BUNTAI）

男子決勝が行われ、SC軽井沢クがロコ・ソラーレを6―5で破り、2年連続12回目の優勝を果たした。3―3で迎えた先攻の第6エンド（E）に1点をスチールして主導権を握ると、第8Eにも2点を加え、2年連続同じ顔合わせとなった決勝でロコ・ソラーレを返り討ちにした。

サードを務めるスキップの山口剛史は「勝った瞬間は、去年とは違う、このチームで4度目の優勝だが、苦しい時間を過ごしたので、うれしい優勝になった」としみじみ語った。昨年9月の最終予選代表決定戦を制し、ミラノ・コルティナ五輪出場を懸けた同12月の世界最終予選に出場も、五輪出場権の獲得ならず。再出発の日本一となった。

今大会は2次予選リーグで3連敗。アリーナアイスへの対応に苦しみ、フォース柳沢李空もショットに苦しんだが、その後は調子を上げて、この日も若いロコ・ソラーレの勢いを止めた。それでも山口は「（大会前は）圧倒的に勝てる自信があった。まだ日本で飛び抜けていない」と反省。自己評価が厳しいのは、フランス・アルプス地域で行われる次回五輪は出るだけではなく、「メダルを目指す」という明確な目標があるからだ。

山口は4月にカナダ・トロントで開催された世界初のプロリーグ「ロック・リーグ」に参戦。世界の強豪国からトップ選手ばかりが集まったリーグでのプレーを通じ、「金メダリストと話し、いろんなテクニックを使っていると分かった」。チームメートになった英国やスウェーデンの選手からは技術論を交わして吸収。日本に戻るとSC軽井沢クのメンバーとも共有し、この一戦にピークを合わせてきた。

現在の世界ランキングは16位。五輪で表彰台に上ったカナダ、英国、スイスのチームはいずれも5位以内だったことから、「これでは（16位）五輪に行けない。チームとしてはまずトップ10に入らないと」。大会中はキッチン付きマンションで寝泊まりし、前々夜はキムチ鍋、前夜はプルコギをつついて一体感を高めたSC軽井沢ク。誰よりも五輪への思いが強い山口を中心に、4年後まで先頭で突っ走る。