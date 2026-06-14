◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス（日本時間14日、レート・フィールド）

ドジャースの山本由伸投手が9回途中1安打1失点のピッチングで今季7勝目。9回ノーヒットノーラン目前でホームランを浴び、「野球は難しいな」と振り返りました。

山本投手は、最速98.3マイル＝約158.1キロのストレートやスプリット、カーブ、カットボールなどを駆使して、ホワイトソックス打線を圧倒。一人の走者も出さずに快投をみせます。8回は2アウトからショートのムーキー・ベッツ選手の失策で初の走者を出しましたが、後続打ち取り、ノーヒットノーランが継続します。しかし9回、快挙まであとアウト3つというところで先頭にホームランを浴び、偉業達成とはならず。それでも9回途中1安打1失点の快投でチームに勝利を呼び込みました。

圧巻の内容に山本投手は、「ここ最近いい調子できてたので、自信持って投げることと、とにかくストライクゾーンに思いっきり投げていきました」とコメント。

また9回被弾後、捕手のラッシング選手やマンシー選手が駆け寄り、どんな話を交わしたか聞かれると、「ホームランの後だったので、時間を取ってくれようとしてくれて、このままあとアウト3つ取ろうっていう話をしました」と明かしました。

そして仲間の守備に関しては、「すごく助けられて、球数少なくいけた場面もすごく多かったのですし、いい当たりも間で出てた中で、アウトにしてもらえたのですごくよかったです」と感謝。

昨季もノーヒットノーランまで、あとアウト1つというところで被弾した山本投手。「去年に引き続き9回にやられたので、野球は難しいなと思いますし、また練習して最後までいけるように頑張ります」と話しました。