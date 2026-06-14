開催：2026.6.14

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 1 - 6 [カブス]

MLBの試合が14日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとカブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するカブスの先発投手はベン・ブラウンで試合は開始した。

1回表、1番 ピート・クローアームストロング 初球を打って左中間へのランニングホームランでカブス得点 SF 0-1 CHC

3回表、4番 鈴木誠也 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 SF 0-2 CHC、ダブルスチール成功でカブス得点 SF 0-3 CHC

3回裏、1番 ルイス・アラエス 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 1-3 CHC

4回表、3番 マイケル・ブッシュ カウント3-2から押し出しの四球でカブス得点 SF 1-4 CHC

5回表、5番 イアン・ハップ 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 SF 1-5 CHC、7番 ペドロ・ラミレス 4球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 SF 1-6 CHC

試合は1対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのベン・ブラウンで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝4敗0S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で2打数、1安打、1打点、打率は.255となっている。

ここまでジャイアンツは28勝43敗で17.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方カブスは37勝34敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 14:18:40 更新