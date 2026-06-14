FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表のMF/FW堂安律選手が現地13日、翌14日のオランダ戦へ向け意気込みました。

いよいよ迎えるグループステージ初戦。堂安選手は「わくわくと少しの緊張と、いろんな感情がミックスしている状況。言葉にするのは難しいですけど、非常に生き生きとした楽しみな気分です」と現在の心境を語ります。

FIFAランキング8位の強豪・オランダとの一戦のポイントを問われると、「気持ちだと思います」と回答。

続けて「やれることはすべてやってきましたし、個人個人が技術的にもフィジカル的にもすべてをかけてこの大会のために調整してきたと思う」と話し、「もうここから明日の試合までにフィジカルも技術も変わらないので、メンタルやマインドセットのところをしっかり整えてクリアにしながら試合に臨む必要がある」と、最後は気持ちを調整して戦いに臨むと語りました。

そしてピッチ上で見せたいプレーには「チームを引っ張る。ひとつのプレーに絞るのは難しいですけど、90分間通してチームを引っ張るプレーをしていきたいと思います」と、力強い面持ちで意気込みました。