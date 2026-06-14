ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１４日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックスが出演した。

この日のテーマは「ぽっちゃりタレントの高齢化」。タレント・内山信二は番組でのダイエット企画は危険だと話した。

内山は「必ず数年に１度はダイエットブームってくるんですよ。その中でやっぱり、ぽっちゃりタレントって起用されやすいんですね。特に女性って起用されやすいんですよ。ただ、これ、やっぱり、みんな頑張って痩せなきゃいけないっていうプレッシャーもあるから頑張るんですよ。痩せるんですよ。でも、その後、すぐ絶対戻るんですよ。このリバウンドが一番えげつなく体を悪くさせるんですよ」と話した。

つづけて「また、その１年後にどうなったかで追いかけられるんですよ。そうしたら『ほら、こいつらはダメだから、ほっとくとこうなるんだ』みたいな。で、またダイエットさせられてっていうストレスがまたかかるんですよ」と話した。

さんまが「番組的にはええやろうけど、肉体的に無理が来るんだ？」と聞くと、内山は「オンエアって一回だけじゃないですか。でも、その後に絶対引きずるから…」と話した。

マツコが「（元の体重を）絶対、超えるからリバウンドは」と話すと、内山は「僕も１週間で１５キロ痩せたんですよ。１週間で春雨だけを食べるっていうダイエットなんです。正直、春雨だけで１５キロ落ちないんですよ。最後の３日間ぐらい、ほぼ断食状態なんですよ。番組のために。そのあと１週間で３０キロ戻したんですよ。体…」と話した。

マツコが「全部、嘘だからね。ダイエットで言ってることは…」とうなずくと、さんまは「『ホンマでっか！？ＴＶ』（フジテレビ系）は本当ですよ？」と自身がＭＣを務める番組の名を出して笑わせていた。