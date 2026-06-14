元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとっての癒やしのスポットの共通点を明かす場面があった。

リスナーから「癒しのシティスポットありますか？」という質問が寄せられた松岡は「僕はやっぱり川沿いですね。井上陽水さんじゃないけど、やっぱりリバーサイドですよ」と告白した。

「それこそ、桜の時期。秋。ツツジの奇麗な時期。夏。冷えた缶ビール1本持って行ったりもしますし。いつも歩いてるウォーキングコースのところをゆっくり見てみたり。やっぱ水辺が好きなのかな、子供の頃から。湖、池、川、海。全部好きですね。それをボケーっと見てんのが大好き」と明かした。

「だから時代劇なんかやってると、京都のお寺とか使う。そうすると、京都のお寺には結構大きな池が結構どこにでもあって。京都だから、水が横を流れてたりするじゃないですか、水路とか。金沢もそうだし、富山もそうだし、松本もそうだし。そういうところで水の流れを見てるのが大好き」とした。

「だから俺が好きな街って全部水が流れてるところだよね。福岡、京都、石川、長野。福島もそうだし。北海道もそうだけど、海が、水が流れてるところが好きで、そこでボーッとしてんのが大好きです」と松岡。「たぶん俺は、きっとパワーをもらっているんだとしたら、相性がいいんだろうね。それが太陽の人もいるだろうし、緑の人もいるだろうし、はたまた人混みっていう人もいる。あとはやっぱりちっちゃい神社。街とかにあるちっちゃい神社は好きですね」と話した。