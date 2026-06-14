タレントのボビー・オロゴン容疑者が知人女性に性的暴行を加えたとして逮捕

タレントのボビー・オロゴン容疑者が、今年4月、千葉県内の住宅で知人の女性に性的暴行を加えたとして、千葉県警に逮捕されました。取り調べに対し、「事実は全く違います」と容疑を否認しています。

【写真を見る】タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）千葉県内住宅で女性に性的暴行を加えた疑いで逮捕 取り調べに対し「事実は全く違います」と容疑を否認

不同意性交の疑いで逮捕されたのは、タレントで会社役員のボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者（60）です。

今年4月、千葉県内の住宅で知人の女性に対し、性的暴行を加えた疑い

オロゴン容疑者は、今年4月、千葉県内の住宅で知人の女性に対し、性的暴行を加えた疑いがもたれています。



事件の翌日、女性からの通報を受けて千葉県警が防犯カメラなどの捜査を進め、国外にいたオロゴン容疑者が帰国したきょう未明、羽田空港で逮捕したということです。

取り調べに対し、オロゴン容疑者は「事実は全く違います」と容疑を否認

オロゴン容疑者と女性の間に交際関係は無く、事件当日、オロゴン容疑者が女性を呼び出したということですが、取り調べに対し、オロゴン容疑者は「事実は全く違います」と容疑を否認しています。

格闘家や投資家としても活動する一方、現在は貿易会社の役員を務める

オロゴン容疑者はナイジェリア出身で、タレントとして多くのテレビ番組に出演。自身が代表を務める芸能プロダクションに所属し、格闘家や投資家としても活動する一方、現在は貿易会社の役員を務めているということです。



警察は詳しい事件のいきさつを調べています。