爆笑問題太田光（61）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。76歳で亡くなったガッツ石松さんの決め言葉に関するエピソードを語った。

番組では過去にガッツさんが「サンジャポジャーナリスト」として活躍したVTRを流した。コメントを求められた太田は「ガッツさんと具志堅さん、輪島さんもそうだけど…絡むと、そんなに狙ってないんですよ。でね、具志堅さんはいくんですよ、笑いをとりにね。もともと、ガッツさんを面白くイジったのは、ビートたけしさんの（ラジオ番組）『オールナイトニッポン』で、ガッツ石松コーナーというのがあって、たけしさんが芸能人運動会のときに選手宣誓をガッツさんがやったときに、カンペで『我々は…』ってかいてあるのを『ガガは…』って読んだ。それがきっかけで、ガガ事件となった。そこから周りが（ガッツさんを）イジるようになった。で、ガッツさんもそれに乗っかった形になった」とエピソードを語った。

「（ガッツさんが）OK牧場、ってよく言っていたけど、OK牧場、って突然言いだしたんですよ」と話して、出演していたタレントに「OK牧場って何のことだか分かる？」と尋ねた。太田と目のあった王林が「分からない」と首を横に振った。太田は「映画なんですよ、アメリカの西部劇」と説明。共演者からは「ああ、そうなんだ」との声が漏れた。

太田は「それを…何で今さら言うんだ、という面白さが、最初スゴく新鮮だったんだよね。そういうのも思い出しますよね。要するにオヤジギャグだったんだよね」と話した。