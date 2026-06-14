WBA世界バンタム級タイトルマッチ

ボクシングのWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦が13日（日本時間14日）、米アリゾナ州グレンデールで行われた。前世界スーパーフライ級3団体統一王者の“バム”ことジェシー・ロドリゲスが、王者アントニオ・バルガス（ともに米国）に挑戦。6回TKO勝ちを収め、3階級制覇を達成した。試合後、トレーナーが今後の展望を語っている。

王者バルガスに挑戦したバム。2回終了間際にはバルガスの連打を浴び、3回も押し込まれるシーンが目立ち、顔面が赤らんだ。しかし5回、バムが左のカウンターを食らわせダウンを奪取。王者バルガスがキャンバスに倒れ、場内はどよめいた。6回にも左でダウンを奪い、TKO勝ち。バルガスは仰向けに倒れて動けなかった。

バムはこれで24戦全勝（17KO）。好戦的なサウスポーで、昨年11月には、井岡一翔が2度敗れたフェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）を10回KOで粉砕した。

最も権威ある米専門誌「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で、現在4位。1位に位置する世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との対戦も噂されている。

試合を中継したスポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xは「バムはイノウエと戦う前にもう1試合やるべき？」と記し、ロベルト・ガルシアトレーナーのインタビュー映像を公開した。ガルシアトレーナーは「相手が強敵であればあるほど彼もよくなる。だから彼がイノウエ相手でも本領発揮し、イノウエを倒すことに疑いはない」と力強く語った。

続けて「だが、その前にもう1試合必要だ」と次戦は別の相手を望んだ。インタビュアーからはWBO同級王者のクリスチャン・メディナ（メキシコ）か、尚弥の弟でありWBC同級王者の拓真（大橋）のどちらと戦いたいかとの質問が飛んだ。ガルシアトレーナーは「個人的にはメディナだ。彼は非常に強く、試練になるだろうからだ」と答えた。



（THE ANSWER編集部）