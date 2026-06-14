サッカー北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップが開幕し、日本代表は14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスでオランダと1次リーグ初戦を迎える。対戦19時間前、オランダ代表の公式Xが投稿した“恐怖映像”に日本のファンが驚いている。

オランダ代表の公式Xが日本時間の14日午前10時過ぎに「FIFAワールドカップよ、これの準備は出来てるかい？」と題して投稿したのは、オレンジ色の波が右に左に動く動画だ。対戦前日にもかかわらず、すでにユニホームを着用したサポーターが集結して気勢を上げている場面を捉えたものだ。

これに日本のファンからは「世界一のサポ」「おぉ…オランダも強国！ 手ごわそうですね！負けませんが！！」「どのスポーツでも現れるオランダのオレンジのサポーター軍団。もちろんサッカーでも試合前から既に絶好調。日本のサポーターもしっかり現地で盛り上がっていこう」「日本代表の1試合目オランダのほぼホームになるなこれww」と驚きのコメントが並んだ。

また海外のファンからも「素晴らしい」「オレンジファンはどこよりも凄い」「オレンジアーミーは世界最高のファンの1つだ」との声が。当日のスタジアムはどのような空気になるのか。



（THE ANSWER編集部）