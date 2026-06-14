阪神１１Ｒ・宝塚記念・Ｇ１・馬トク激走馬＝レガレイラ

ここでＧ１・４勝目を狙うスワーヴリチャード産駒。２４年有馬記念を制し、昨年の有馬記念（４着）以来の一戦になる。

その前走は道中ほぼ最後方から、直線で馬群をさばいて伸びた。もたれたことと、進路を締められたことで内への切り返しを余儀なくされ、スムーズさを欠いたが、ゴール前の脚勢は、勝ったミュージアムマイルと互角だった。

ホープフルステークスを除く全５勝中４勝が非根幹距離で挙げたもの。中山で３勝していて、内回りも最後の坂も問題ない。

直線で他馬と接触した２４年エリザベス女王杯と、昨年のこのレース以外すべてで上がり最速を記録した豪脚。メイショウタバルに先行勢が絡むよどみない流れが予想され、瞬発力勝負になれば右に出るものはいないだろう。

昨年は右前脚の第１指骨剥離骨折明けぶっつけで動けなかったが、今回は順調度が違う。５月６日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩し、直近は２週連続でＷコースの３頭併せ。直前は真ん中で脚をため、直線馬なりのまま極上の切れ味を見せ、最終デモを終えた。

日本ダービーで皐月賞１４着のパントルナイーフを頭差２着に蘇らせた木村哲也厩舎の仕上げスキルを信頼する。