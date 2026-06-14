「素敵なお庭」「南国？」森泉、新たに仲間入りした“巨大植物”を披露 長女の背丈ほどある“サイズ感”に驚く声
モデルでタレントの森泉（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。新たに仲間入りしたという大きな植物を公開し「素敵なお庭」「南国？」などの反響が寄せられている。
【写真】「あー凄い景色」森泉が新たに仲間入りした“巨大植物”
森は「仲間入り」とつづり、しゃがみ込んだ自身の背丈よりも大きく葉を広げる観葉植物「ロストラータ」との2ショットを披露。さらに、長女が両手を広げて紹介するようなポージングをとった写真もアップし、長女の身長とほぼ同じサイズ感であることが一目で伝わるショットとなっていた。
鮮やかな緑が生い茂る一角に、コメント欄には「あー凄い景色だね」「良いお庭ですね」「いいな〜」「存在感」「素敵だし理想です」などと、驚きや称賛する声が集まっていた。
【写真】「あー凄い景色」森泉が新たに仲間入りした“巨大植物”
森は「仲間入り」とつづり、しゃがみ込んだ自身の背丈よりも大きく葉を広げる観葉植物「ロストラータ」との2ショットを披露。さらに、長女が両手を広げて紹介するようなポージングをとった写真もアップし、長女の身長とほぼ同じサイズ感であることが一目で伝わるショットとなっていた。
鮮やかな緑が生い茂る一角に、コメント欄には「あー凄い景色だね」「良いお庭ですね」「いいな〜」「存在感」「素敵だし理想です」などと、驚きや称賛する声が集まっていた。