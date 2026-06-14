爆笑問題太田光（61）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）にMCとして生出演。86歳で死去した女優中村玉緒さんについて語った。

番組では、明石家さんまが13日、メインパーソナリティーを務めるMBSラジオ「MBSヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演し、玉緒さんを偲んで約20分トークしたことに触れた。この話を受けて太田は「昨日僕もこのラジオを聞いていたんですけれども、さんまさんが言っていて印象に残ったのは『玉緒さんには、笑いの神が住みついていいる』って、笑いの神が降りる、じゃなくて、住みついている、常にいる、と」とさんまの言葉を振り返った。

そして太田は「何をやってもロケをやっても、とんでもないハプニングが起きる、そういうことを言っていて、僕らも共演を何度かさせていただいたんですけれども”玉緒さんと絡むのはさんまさん”っていうね、そういう意識があったんで、我々も、玉緒さんが来るときは、さんまさんよりうまくやれるかな、とかね、絡み方とか、ってちょっと構えるんですよ」と話した。

さらに太田は「だけど、玉緒さん、って言う人は、ご自身が笑い上戸なんです、スゴい。あの人のサービス精神か分からないけど、僕が言ったことに対して、ツボに入ると笑いが止まらなくなる。まあ、やってくれていたのかもしれないけど、そういう意味では共演してスゴく楽しかった。そういう人でしたね」と玉緒さんとの共演を振り返った。