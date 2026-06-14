お笑い芸人永野（51）が13日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原莉乃（33）がプロデュースする=LOVE（イコールラブ）に謝りたいことを語った。

永野は指原に「イコラブのみんなに謝っといてほしいのが、今みたいな“再評価”前だったので、すごい真っすぐあいさつしてるのに、“どうせ”って顔でいました。イコラブに対して」と語った。

指原は「何も。まだまだイコラブも出たてだったんで」と謙遜した。

永野は「番組の企画で髪も染められて、仕事に影響しないぐらい仕事なかったから。金髪とかいろいろ。言われた流れでやってたよ。イコラブに“どうせ”って」と仕事がなかった時期のアイドルへの接し方を反省した。

指原は「イコラブも何も思ってないですよ」と笑った。

若槻千夏（41）が「今だったら違う？」と聞くと、永野は「全然。余裕があるっていうか。イコラブ。“お笑いもやれるよ〜クリエイターだけど”って」と語り笑わせた。

若槻は「クリエイターの方が強くなっちゃってるじゃないですか」とつっこんだ。

永野は初映画監督作「MAD MASK」でラテンアメリカ最大のジャンル映画祭「ファンタスポア（Fantaspoa）」のミッドナイト部門で最優秀作品賞を受賞した。