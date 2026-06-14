秋田県立大は、秋田県藤里町のブドウ園に人工知能（ＡＩ）を搭載したカメラを設置してクマを監視する実証実験を始めた。

ＡＩによってカメラがとらえた物体をクマと認知し、関係者や住民にスマートフォンなどのアプリで即時通知する。人目が行き届かない山間部や夜間のクマ対策として期待が寄せられている。（夏目拓真）

実験を行っているのは、地域のデジタル化を研究している県立大情報工学科の森田純恵教授。２０２５年から別の場所で実験を試みたが、カメラにクモの巣が絡まって思うように撮影ができなかったり、日照時間が短い日が続き、ソーラーパネルによるカメラの充電が追いつかなかったりと課題も残った。これらの反省を踏まえ、今年は充電環境を整えるなどした。

クマの食害２５年度は６１６３万円

クマによる食害の被害は深刻だ。県水田総合利用課によると、県内のクマによる食害の被害額は２５年度が６１６３万円（速報値）。人身被害が７０人と過去最多だった２３年は１億２８０２万円に上った。

今回、森田教授が実験するのは、ブドウからワインや化粧品の製造に取り組む「アルビオン白神研究所」のブドウ園。約７０００平方メートルの畑から年間約２トンのブドウが収穫されるが、２３年頃から食害が目立つようになった。年１００〜２００キロの食害が推測されるという。周辺を電気柵や網で囲うなど対策を続けているが、クマが地面を掘って園内に侵入するケースも確認され、いたちごっこの状態が続いている。

実験が始まった１１日、森田教授と学生２人がブドウ園にカメラを設置する場所を探し、映像を送信するためのネット環境の整備に取り組んだ。

カメラが稼働すれば２４時間撮影でき、遠隔でクマの出没状況を確認できるのが利点だ。これまで把握できなかったクマの侵入経路や出没時間のデータを蓄積して対策を考えることも期待される。実験は降雪期前まで続けられる。森田教授は「秋田のクマ被害は社会問題だ。デジタル分野から出来る対策を示したい」と意気込む。

実験場所を提供した「アルビオン白神研究所」の小平努所長（４６）は「食害だけでなく、作業員の人身被害も防がないといけない。出没する時間帯や頻度など撮影データからクマを追い払う対策につなげたい」と期待する。