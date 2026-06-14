◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ12回戦 ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）＜6回KO＞王者 アントニオ・バルガス（米国）（2026年6月13日 米アリゾナ州グレンデール デザート・ダイヤモンド・アリーナ）

前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回1分15秒KO勝ちし、世界3階級制覇を達成した。戦績はロドリゲスが24勝（17KO）、バルガスが19勝（11KO）2敗1分け。

“バム”陣営のピタ・ガルシア氏が バンタム級転級初戦の直前にYouTubeチャンネル「FightHype」のインタビューに応じて、拓真撃破へ自信をのぞかせていた。

現在のバンタム級でナンバーワンはWBC同級王者の拓真と明言した。「すごく良い選手。上手く動くボクサーだし、素晴らしいスキルを持っている。連勝中で勢いもある。チスパもいるけど、バンタム級最強は拓真だと思っているよ」と説明した。

しかし拓真相手なら“バム”は圧倒するという。「戦えばバムの方が全然強いと思うし、圧倒する」と不気味な言葉を残した。

“バム”はバンタム級初戦でも関係なかった。序盤は自身より3センチ高い、1メートル66の王者バルガスのフィジカル、手数にやや苦戦。それでも4回からプレスを強め、相手のサイドに回りながら左フック、左アッパーを繰り出した。

5回には強烈な左フックを見舞うと、間を置いてバルガスがダウン。再開後も被弾しながら回転力を生かすと、6回にも強烈な左カウンターで2度目のダウンを奪取。キャンバスに沈んだバルガスを見てレフェリーが試合を止め、6連続KO勝利を飾った。