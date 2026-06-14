米歌手アリアナ・グランデ（32）が、トランプ米政権による移民取り締まりを宣伝するTikTok動画に自身の楽曲「Bye（バイ）」が無断使用されたとして、「この野蛮で非人道的、凶悪な行為に私の楽曲を絶対に使わないでください。ICE（米移民税関執行局）なんてクソくらえ」と抗議した。

問題となった動画は、ICE職員が複数の移民に手錠をかけて拘束する様子を撮影したもので、「バイバイ。トランプ大統領は史上もっとも安全な国境を実現した」とのキャプションが添えられている。ホワイトハウスが、移民取り締まり動画に自身の楽曲を使用したことに不快感を示したグランデが、抗議のコメントを投稿したのち、動画から音源がミュートされたとバラエティ誌などが報じている。

グランデのコメントはすでに削除されているが、代理人は抗議コメントを投稿したのはグランデ本人だったと認めている。

ICEによる移民摘発や厳格な移民政策を宣伝する動画に楽曲を無断で使用されたのはグランデだけでなく、最近もオリビア・ロドリゴが自身の楽曲「all−american bitch」がBGMに使用され、「怒りが込み上げてきた」などと不快感を露わにしていた。ロドリゴもICEの行為は「野蛮」だと非難し、「差別的で憎悪に満ちたプロパガンダ動画に自身の音楽を使わないで欲しい」と抗議していた。（千歳香奈子通信員）