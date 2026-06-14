格安SIMに乗り換えたら、毎月のスマホ代が「7000円→2000円」になると聞きました。安すぎて不安なのですが、“通信速度”や“サポート”で困ることはないのでしょうか？

格安SIMでスマホ代が大幅に安くなる理由

格安SIMが安い理由は、サービスの仕組みにあります。大手携帯会社は全国に通信設備を整備し、多数の店舗を運営しています。一方で、多くの格安SIM事業者は大手携帯会社から通信回線を借りてサービスを提供しています。そのため、自社で大規模な通信設備を維持する必要がなく、運営コストを抑えやすいのです。

また、店舗をほとんど持たず、契約や各種手続きをインターネット中心にしている事業者も少なくありません。店舗運営費や人件費を削減できるため、その分を利用料金の安さに反映しています。

例えば、大手キャリアで月7000円程度支払っている人でも、月20GB前後のデータ通信プランを提供する格安SIMへ乗り換えることで、月2000円前後まで下がるケースがあります。年間では6万円近い節約になることもあり、家計への影響は決して小さくありません。

つまり、格安SIMは通信設備への投資や店舗運営のコストを抑えることで低価格を実現しています。ただし、事業者によっては通信速度やサポート体制に違いがみられる場合もあります。



通信速度は本当に遅い？ 利用前に知っておきたいポイント

格安SIMを検討する人が最も気にするのが通信速度でしょう。多くの人にとっては日常利用で大きな問題はありません。しかし、大手キャリアとまったく同じ環境とはいえない点もあります。

格安SIMは大手携帯会社から回線を借りているため、利用者が集中する時間帯に速度が低下する場合があります。特に平日の昼休みや夕方以降は、多くの利用者が一斉に通信を行うため、速度が遅くなることがあります。

とはいえ、SNSの閲覧やLINEでのやり取り、ニュースサイトの閲覧などであれば、不便を感じる場面はそれほど多くありません。動画視聴も一般的な画質であれば問題なく利用できるケースがほとんどです。

一方で、高画質動画を長時間視聴する人や、オンラインゲームを頻繁にプレイする人、在宅勤務で安定した通信環境が欠かせない人は注意が必要です。そのため、格安SIMを選ぶ際は料金だけではなく、実際の通信速度に関する利用者の評判や実測値も確認すると安心です。



サポート体制は大手キャリアとどう違う？

格安SIMのもう一つの注意点がサポート体制です。大手キャリアは全国に店舗があり、スマホの設定や故障時の相談を対面で行える場合が多くあります。しかし、格安SIMはオンライン中心のサポートを採用している事業者が少なくありません。

例えば、契約内容の変更やトラブル対応は、チャットやメール、電話で受け付けるケースが一般的です。スマホの操作に慣れている人であれば大きな問題にならないことが多いですが、「分からないことがあったら店舗で直接聞きたい」という人にとっては不便に感じることもあるでしょう。

ただし、近年は状況が変わりつつあります。電話サポートを強化したり、一部の家電量販店で相談窓口を設けたりする事業者も増えています。そのため、サポート面が不安な人は契約前に「電話対応があるか」「店舗相談が可能か」などを確認しておくことをおすすめします。



格安SIMはこんな人に向いている

格安SIMはすべての人に向いているわけではありません。しかし、利用スタイルによっては大きなメリットがあります。例えば、毎月のスマホ代を少しでも抑えたい人や、SNSや動画視聴が中心の人には向いています。また、契約変更や各種設定をインターネットで行うことに抵抗がない人も、格安SIMのメリットを受けやすいでしょう。

一方で、スマホの設定に不安があり、困ったときは店舗で相談したい人や、常に安定した高速通信を求める人は慎重に検討した方がよいかもしれません。

格安SIMは「安いから不安」と考えられがちですが、多くの人にとっては十分な通信品質を備えています。重要なのは料金だけを見るのではなく、自分の利用スタイルに合っているかを判断することです。

通信速度やサポート体制の特徴を理解したうえで選べば、毎月の通信費を大きく節約しながら快適にスマホを利用できるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー