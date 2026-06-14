ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が１４日、都内で２ｎｄ写真集「ＴＨＥ ＳＥＬＦ」刊行記念イベントを開催した。日本時間１５日早朝に行われるサッカーＷ杯日本―オランダ戦について語った。

学生時代、サッカーに打ち込んできた中島は、Ｗ杯が開幕され興味津々。「本当に（試合を）見てます。今日の朝も見てました」と目を輝かせた。オランダ戦は、先輩であるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・中務裕太の家で共に観戦することも報告。「後輩から裕太さんに『オランダ戦どこで見られるんですか』って聞いたら『別に予定ないけど』って返ってきた。『じゃあお家に来る？』ってなったので、めちゃくちゃ盛り上がりたいなと思ってます」と楽しみにしていた。

日本代表の注目選手にはエース・上田綺世をピックアップ。「オランダ戦なので、オランダリーグで得点王を取っている上田選手が相手からもすごく見られていると思います。それでも全部勝ち取ってほしいです」とエール。日本代表の順位予想は「めちゃくちゃ強いですし、優勝です」と力を込めた。

同作は自身２冊目の写真集で、長年憧れの地であったイングランドで撮影。「自分の好きなものや趣味をアウトプットするような作品を作らせていただきたいですということをお伝えして、その思っていた全部がかなった作品になりました」と出来上がりに満足していた。