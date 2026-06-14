渡辺謙、“子どもの頃の夢”スピーチ「夢はかなわず、俳優という道を選んで」→約40年後「ちょっとかないました」

渡辺謙、“子どもの頃の夢”スピーチ「夢はかなわず、俳優という道を選んで」→約40年後「ちょっとかないました」