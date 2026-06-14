13日から14日にかけて、世界三大レースに数えられるル・マン24時間レースが行われているが、レース冒頭、キャデラックのマシンが叩き出した圧巻の速度表示がファンを騒然とさせる一幕があった。

【実際の映像】350km/h超！驚異の最高速、圧巻の光景

レースはスタートから1時間ほど経ち、まだ耐久レースでは様子見のチームが多いなか、この状況でのトップスピードが表示されると、キャデラックの38号車が351.84km/hを記録している様子が捉えられた。

カメラが捉えたのは、ル・マンの名物ストレート「ユノディエール」を疾走する38号車のゴールドに彩られた華麗なマシンで、続けて38号車のオンボードカメラで後方が映し出されると、すぐ後を走っていたトヨタの7号車の姿があっという間に小さくなっていく。

キャデラックといえばアメリカを代表するプレミアムブランドで、アメリカ車らしい大型ラグジュアリーモデルのイメージを持つ人も多いが、実はル・マン24時間レースでは数々の挑戦と進化を続けてきた老舗のレーシングコンストラクターである。

2023年にはル・マンの最高峰であるハイパーカークラスへ21年ぶりに復帰し、2024〜2025年は予選でポールポジション争いに絡む圧倒的な速さを見せている。今季も5.5L・V8エンジンを搭載するマシンは加速力に定評があり、それを証明するかのように、この超ロングストレートで圧巻のトップスピードを記録している。

この驚愕のスピード表示を見ていた視聴者からは、「351？！」「351km?トップスピード！！」「キャデラック速い」「350kmも出てんのかキャデラック」など驚きのコメントが上がっており、ここから中盤戦へ向かうレースのひとつの注目ポイントして、キャデラックにフォーカスを当てる人も多くなるに違いない。（ABEMA『世界耐久選手権2026』／(C)WEC）