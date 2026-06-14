日向坂46三期生の上村ひなの、髙橋未来虹、森本茉莉、山口陽世の4人が、6月15日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」7月号（双葉社）の表紙および巻頭グラビアに登場する。

【写真】ポストカードでは部屋着風の姿に

「#日向三期_ラブフォーエバー」のキーワードが打たれた同号は、好評だった2024年10月号以来となる日向坂46三期生の特集号。前回からページ数を大幅に増やし、表紙・裏表紙ともに三期生の4人が飾るスペシャル号となっている。

グラビアでは、「3」のついたお揃いのTシャツを着た4人が、リゾート地を探索したり、野球や卓球、カードゲームに興じる様子を収録。各メンバーの個性を活かした企画も盛り込まれている。

1万字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや、三期生LIVE実現を後押ししたファンへの感謝などを、三期生年表とともに掲載。山口から3人へのメッセージも収録される。

ほかにも、同号には日向坂46五期生の松尾桜の撮り下ろしグラビア＆インタビュー、山下葉瑠花のソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談などを掲載。日向坂46を40ページにわたって特集している。

（文=リアルサウンド ブック編集部）