◇ナ・リーグ カブス6―1ジャイアンツ（2026年6月13日 サンフランシスコ）

カブスは13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に勝利を収め、今季3度目の3連勝。11カードぶりの勝ち越しを決めた。投打のかみ合う会心の試合展開だったが、「4番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）が守備中に「右膝違和感」で途中交代。状態次第では攻守両面で今後にダメージを残す交代となった。

チームにとっての攻守の柱が思わぬアクシデントに見舞われた。鈴木は4―1の4回1死、チャプマンが放った浅い飛球に対してダッシュよく前進。グラブをいっぱいに伸ばして捕球しようとするも届かず、打球はグラウンドに落ちた。その際に異変を生じ、右膝を気にする素振りを見せた。中堅手のクローアームストロングはすぐさまベンチに合図を送り、カウンセル監督、トレーナーらが鈴木の元へと駆けつけた。

鈴木は右足を引きずりながら、自力でベンチへと戻り、カウンセル監督はショウとの交代を告げた。交代後、チームからは「右膝違和感」と発表された。

鈴木は今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦で盗塁を試みた際、右膝を負傷。キャンプに合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕はIL入りで迎えた。

交代までは攻守で躍動した。初回1死、ジャイアンツ2番・エルドリッジの放った打球は右翼線へ。クッションボールを処理した鈴木は二塁へと素早くワンバウンド送球。“レーザービーム”で打者走者をアウトにした。

守備のリズムを打撃につなげた。1―0の3回1死一、三塁からの第2打席。ジャイアンツ先発・マクドナルドのカットボールを捉え、右前打で貴重な追加点をたたき出した。3日（同4日）のアスレチックス戦から続けている連続試合安打を10に伸ばし、3試合連続の打点も記録。さらに守備でも3回1死一塁の場面でジャイアンツ・ハースの右翼線への打球をスライディングキャッチするなど、好守を連発した。

打線はクローアームストロングの先頭打者本塁打で先制し、中盤までに着実に加点。先発・ブラウンは5回を投げ、7安打を許しながらも1失点と粘り、リリーフ陣がリードを守り切った。4月28日（同29日）パドレス戦から5月8日（同9日）レンジャーズ戦で10連勝を記録して以来の3連勝。再び上昇気流に乗る気配が出てきただけに。鈴木の状態が注目される。