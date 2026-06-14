杉浦太陽、愛用ブランドで自身＆家族の夏服選び 33点、約15万円分を“爆買い”「素敵なパパですね〜」「ほんとに憧れの家族」 妻は辻希美
タレントの杉浦太陽（45）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【夏服爆買い】AZUL BY MOUSSYで 家族分購入で過去最高額に！」と題し、妻のタレント・辻希美（38）にリクエストされたアイテムの購入、自身のほか子どもたちのための服選びを行う様子を披露した。
【動画】「素敵なパパですね〜」愛用ブランドで自身＆家族の夏服選びを行う杉浦太陽
訪れた『AZUL BY MOUSSY（アズールバイマウジー）』は自身のお気に入りのブランドで、この日もトップス・ボトムスともに同ブランド品を使ったコーディネートで撮影に挑んだ。
動画では、自身と妻の辻、長男・青空さん（せいあ・15）、次男・昊空さん（そら・13）と4人分の洋服や小物を購入していった。
杉浦は店内を巡り、コーディネートをイメージしながら次々とアイテムを選択。青空さん、昊空さんの服を選ぶ際は、それぞれの顔を思い浮かべるようにして色やデザインをチョイスしていった。
辻からはサイトを見て買いたい洋服や小物をリクエストされており、店員に尋ねながらアイテムをレジへ。レディースコーナーに足を運んだ際は、「のあと来たらまた楽しそう」と長女・希空（のあ・18）との親子ショッピングを夢見る父の顔をのぞかせていた。
最終的に点数は33点となり、購入総額は15万3154円に。「最高記録じゃないでしょうか」とちゃめっけをのぞかせつつ、「頑張って働いてるから。あと自前衣装多いのよ、ほんまに」「まぁこれはご褒美ということで」と話し、「これで夏を乗り切れます」と店を後にした。
コメント欄には「素敵なパパですね〜」「子どもたちの洋服から辻ちゃんの物までしっかり要望に応えて買って行く本当優しいパパですね」「いつも家族のために、素敵です」「こんなお父さんいいな ほんとに憧れの家族」「購入後の家族の反応や、試着が見たいです!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【動画】「素敵なパパですね〜」愛用ブランドで自身＆家族の夏服選びを行う杉浦太陽
訪れた『AZUL BY MOUSSY（アズールバイマウジー）』は自身のお気に入りのブランドで、この日もトップス・ボトムスともに同ブランド品を使ったコーディネートで撮影に挑んだ。
杉浦は店内を巡り、コーディネートをイメージしながら次々とアイテムを選択。青空さん、昊空さんの服を選ぶ際は、それぞれの顔を思い浮かべるようにして色やデザインをチョイスしていった。
辻からはサイトを見て買いたい洋服や小物をリクエストされており、店員に尋ねながらアイテムをレジへ。レディースコーナーに足を運んだ際は、「のあと来たらまた楽しそう」と長女・希空（のあ・18）との親子ショッピングを夢見る父の顔をのぞかせていた。
最終的に点数は33点となり、購入総額は15万3154円に。「最高記録じゃないでしょうか」とちゃめっけをのぞかせつつ、「頑張って働いてるから。あと自前衣装多いのよ、ほんまに」「まぁこれはご褒美ということで」と話し、「これで夏を乗り切れます」と店を後にした。
コメント欄には「素敵なパパですね〜」「子どもたちの洋服から辻ちゃんの物までしっかり要望に応えて買って行く本当優しいパパですね」「いつも家族のために、素敵です」「こんなお父さんいいな ほんとに憧れの家族」「購入後の家族の反応や、試着が見たいです!!」などと、さまざまな反響が寄せられている。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。