女優の山口智子（61）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。実家の家業を明かされ、芸能界入りしたきっかけについて語った。

山口は「短大で大学まで東京に来たけれど、その学校終わったら帰って来なさい、みたいな」と決められていたと回顧。「でお見合いして、結婚して、みたいな。女将継げ、みたいな」と振り返った。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「旅館やられていたもんね、ご実家がね」と続けると、山口は「だからもう人生は決まったレールが敷かれている感があって」と打ち明けた。

「だから自分の中では新たな出会いをどこかで求めていたんですよね」と山口。「だから違う分野、何かやってみたいっていうことがあって、短大に、東京にいる時に声をかけていただいて。モデル事務所の方に」と芸能界入りを決意したという。

さらに「その時にオーディション（の話）をいただいて。朝のドラマに引っ張り上げていただいたので」とNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（1988年）ヒロイン役での女優デビューが決まったと回顧。

実家からはなぜ帰ってこないのかと言われなかったかと聞かれ「なったんですけれど、旅館の女将が嫌で逃げてきたんですけれど、朝ドラのテーマが旅館の女将だったんですよ」と苦笑い。「女将になっちゃってるじゃん、ぐらいの錯覚に陥ってくださったみたいで」と話して笑わせた。

また「最初の朝ドラの時に夫とも出会っちゃっているから、夫とも結婚する流れになって。だましだましで、まあいいか、みたいなことにだんだんだんだんなってきたという」と唐沢寿明とも出会ったと語った。