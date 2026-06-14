「パネルクイズ アタック25」51年の歴史で初ゴールデン帯へ引っ越し 初回は「QuizKnock大会」
【モデルプレス＝2026/06/14】全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で放送中の『BS10パネルクイズ アタック25』。2026年7月3日より「アタック25」の51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜よる9：00から放送する。
【写真】QuizKnockメンバー、美人妻の著書イベントに登場 2人隣り合う姿
1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）にて放送を開始した「パネルクイズ アタック25」。2022年3月からは、「BSJapanext（現：BS10）」が放送を引継ぎ、1時間番組に。番組開始50年の節目となった2025年に、アタック25の放送が開始された日を番組の特別な日と位置づけ、4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会より認定・登録された。毎週日曜の昼に放送し、一般参加型クイズ番組として親しまれてきた「アタック25」。7月からは51年の歴史で初めて、毎週ゴールデン帯でクイズの楽しさを届ける。
ゴールデン帯への引っ越し後、初となる7月3日よる9：00の放送では、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」から、伊沢拓司・山本祥彰・河村拓哉・ふくらPが参戦。クイズ界を盛り上げてきたQuizKnockが、仲間同士で1／1000秒を争う極限の早押しバトル。長年アタックを研究してきたメンバーの独自のパネル戦略も…？果たして、トップ賞はどのメンバーが勝ち取るのか？クイズを日々研究するQuizKnockが魅せる知識の真剣勝負とパネルの取り合いが見られる。（modelpress編集部）
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◆放送開始51年「BS10パネルクイズ アタック25」
1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）にて放送を開始した「パネルクイズ アタック25」。2022年3月からは、「BSJapanext（現：BS10）」が放送を引継ぎ、1時間番組に。番組開始50年の節目となった2025年に、アタック25の放送が開始された日を番組の特別な日と位置づけ、4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会より認定・登録された。毎週日曜の昼に放送し、一般参加型クイズ番組として親しまれてきた「アタック25」。7月からは51年の歴史で初めて、毎週ゴールデン帯でクイズの楽しさを届ける。
◆「BS10パネルクイズ アタック25」ゴールデン帯初回は「QuizKnock大会」
ゴールデン帯への引っ越し後、初となる7月3日よる9：00の放送では、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」から、伊沢拓司・山本祥彰・河村拓哉・ふくらPが参戦。クイズ界を盛り上げてきたQuizKnockが、仲間同士で1／1000秒を争う極限の早押しバトル。長年アタックを研究してきたメンバーの独自のパネル戦略も…？果たして、トップ賞はどのメンバーが勝ち取るのか？クイズを日々研究するQuizKnockが魅せる知識の真剣勝負とパネルの取り合いが見られる。（modelpress編集部）
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