火を使わずラクちん完成「ピーマンだけ」副菜

暑くなり始めた季節におすすめの野菜は「ピーマン」です。今回は、ピーマンだけで作れる、火を使わずレンジで完結する副菜レシピを4つご紹介します。どれも2分前後で作れて、暑いキッチンでも汗をかかずに一品追加できます。

▼はちみつ酢だれが甘くてさっぱり

しょうゆ＋はちみつ＋酢＋ごまであえてレンジ加熱するだけ。時短で作れるだけでなく、ヘルシーで体にやさしいのも魅力です。





※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください

▼かつお節としょうゆだけのシンプルおひたし

せん切りにしてレンジ加熱2分、かつお節としょうゆをかけるだけで完成。塩昆布でアレンジしてもおいしくて、子どもの頃から食べてきた懐かしい定番味です。



▼片栗粉のひと工夫でつやつや中華風

ごま油と片栗粉をまぶしてレンジ加熱後、鶏ガラと白ごまで仕上げます。お弁当おかずにもぴったり！



▼まな板も包丁も不要！手でちぎるだけで立派な一品に

ピーマンを手でちぎってレンジ加熱し、ごま油＋ポン酢＋パルメザンチーズで味つけ。ワタも種もヘタも全部食べられます。







コンロを使わずレンジだけで完成するので、暑い日もキッチンが蒸れません。調理2分で洗い物も少なく、あと一品ほしいときにおすすめです。ピーマンが旬の今の季節にレパートリーに加えてみてください。（TEXT：青木千奈）

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