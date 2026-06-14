火を使わずラクちん完成「ピーマンだけ」副菜
暑くなり始めた季節におすすめの野菜は「ピーマン」です。今回は、ピーマンだけで作れる、火を使わずレンジで完結する副菜レシピを4つご紹介します。どれも2分前後で作れて、暑いキッチンでも汗をかかずに一品追加できます。
▼はちみつ酢だれが甘くてさっぱり
しょうゆ＋はちみつ＋酢＋ごまであえてレンジ加熱するだけ。時短で作れるだけでなく、ヘルシーで体にやさしいのも魅力です。
※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください
▼かつお節としょうゆだけのシンプルおひたし
せん切りにしてレンジ加熱2分、かつお節としょうゆをかけるだけで完成。塩昆布でアレンジしてもおいしくて、子どもの頃から食べてきた懐かしい定番味です。
▼片栗粉のひと工夫でつやつや中華風
ごま油と片栗粉をまぶしてレンジ加熱後、鶏ガラと白ごまで仕上げます。お弁当おかずにもぴったり！
▼まな板も包丁も不要！手でちぎるだけで立派な一品に
ピーマンを手でちぎってレンジ加熱し、ごま油＋ポン酢＋パルメザンチーズで味つけ。ワタも種もヘタも全部食べられます。
コンロを使わずレンジだけで完成するので、暑い日もキッチンが蒸れません。調理2分で洗い物も少なく、あと一品ほしいときにおすすめです。ピーマンが旬の今の季節にレパートリーに加えてみてください。（TEXT：青木千奈）
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