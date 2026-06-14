中村橋之助＆能條愛未、交際前のまさか“人違い”→「クラスの恋バナみたい！」なキュン秘話を明かす
歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、14日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』スペシャル（後0：55）に登場した。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
2人の出会いは2021年のミュージカル『ポーの一族』。橋之助は初のミュージカル出演で緊張していたが、相手役だった能條には「最近の若娘っていう第一印象」を抱き、安心。ところが、能條は楽譜が読めることが分かり「向こう側の人か…」と驚いたという。「仲良く慣れると思ったけど、なれない人かも」と思ったと明かした。
対して能條は、歌舞伎に詳しくなく「（橋之助を）検索してみたんですよ。偶然、（橋之助時代の）お父さまの写真がでてきたんですよ。これ年の差夫婦のお話だとおもって…」と爆笑の人違いエピソードを明かした。
2ヶ月間ほどんと会話がなかったというが、共演者に誘われた食事に行き、距離が近づき、2人にサファリパークへデートにも行ったという。その裏側では、橋之助は「（共演者に）想いを伝えようと思うけどどうかな？みたいな相談をしたりしていました」と言うと、能條も「（共演者に）ちょっと話したり…」と赤面。
その当事者だった共演者の美麗は「くにちゃん（橋之助）からあみちゃん（能條）に探りじゃないですけど、あみちゃんって俺のことどう思ってるかな？みたいな、恋の始まりがちょっと動き出す感じ」だったと証言も届き、スタジオは「クラスの恋バナみたい！」と盛りあがった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】『新婚さんいらっしゃい！』中村橋之助＆能條愛未がラブラブの様子
番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登場。舞台共演から始まった2人の出会い、アイドルから梨園の妻へと歩み始めた現在、そして家での驚きの実態まで赤裸々に語った。
対して能條は、歌舞伎に詳しくなく「（橋之助を）検索してみたんですよ。偶然、（橋之助時代の）お父さまの写真がでてきたんですよ。これ年の差夫婦のお話だとおもって…」と爆笑の人違いエピソードを明かした。
2ヶ月間ほどんと会話がなかったというが、共演者に誘われた食事に行き、距離が近づき、2人にサファリパークへデートにも行ったという。その裏側では、橋之助は「（共演者に）想いを伝えようと思うけどどうかな？みたいな相談をしたりしていました」と言うと、能條も「（共演者に）ちょっと話したり…」と赤面。
その当事者だった共演者の美麗は「くにちゃん（橋之助）からあみちゃん（能條）に探りじゃないですけど、あみちゃんって俺のことどう思ってるかな？みたいな、恋の始まりがちょっと動き出す感じ」だったと証言も届き、スタジオは「クラスの恋バナみたい！」と盛りあがった。
同番組は、TVerで見逃し配信を実施。