開催：2026.6.14

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 8 - 0 [レイズ]

MLBの試合が14日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとレイズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。

4回裏、5番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでエンゼルス得点 LAA 1-0 TB

6回裏、7番 デンセル・グスマン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-0 TB、8番 ドノバン・ウォルトン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 4-0 TB

7回裏、3番 ホセ・シリ 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでエンゼルス得点 LAA 6-0 TB、7番 デンセル・グスマン 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 7-0 TB、8番 ドノバン・ウォルトン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 8-0 TB

試合は8対0でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで8勝4敗0S。負け投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで1勝5敗0S。

ここまでエンゼルスは29勝42敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方レイズは40勝27敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 14:18:30 更新