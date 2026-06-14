開催：2026.6.14

会場：ラスベガス・ボールパーク

結果：[アスレチックス] 7 - 5 [ロッキーズ]

MLBの試合が14日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョーイ・エステス、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

1回裏、5番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-0 COL

3回表、8番 ブレット・サリバン 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 ATH 2-1 COL

4回表、5番 トロイ・ジョンストン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 ATH 2-2 COL

4回裏、7番 ザカリー・ゲロフ 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-2 COL

5回表、8番 ブレット・サリバン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 ATH 4-3 COL、キャッチャーのパスボールでロッキーズ得点 ATH 4-4 COL、3番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでロッキーズ得点 ATH 4-5 COL

6回裏、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 5-5 COL、1番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 6-5 COL、4番 カルロス・コルテス カウント1-2から押し出しの死球でアスレチックス得点 ATH 7-5 COL

試合は7対5でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのホセ・スアレスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで1勝7敗0S。アスレチックスのアルバラドにセーブがつき、2勝0敗2Sとなっている。

ここまでアスレチックスは35勝35敗で1.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ロッキーズは26勝45敗で19.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 14:18:50 更新