やさしくとろけるような味わい。白桃を楽しむ、ゴディバの夏季限定ドリンク＆ソフトクリームが登場！

ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「白桃 ショコリキサー」と、同じく白桃フレーバーのカカオフルーツジュース、そして新登場となる夏にぴったりの爽快な炭酸ドリンク「カカオリキサー」の全3種類のドリンクを、それぞれ全国のショコリキサー取扱店、全国カカオフルーツジュース取扱店にて6月19日より季節限定販売します。

また、パフェ仕立てのソフトクリームからも「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」を全国のソフトクリーム取扱店にて同日より販売。さらに、白桃を使用したクレープの新フレーバーも全国のGODIVA dessert店舗にて、7月1日より販売します。

◇「白桃 ショコリキサー」

白桃のやさしい甘さに、まろやかなホワイトチョコレートを合わせたショコリキサー。みずみずしく華やかなピーチの香りと、コクのあるホワイトチョコレートが調和し、やさしくとろけるような味わいに仕上げました。

ホイップクリームの上には、白桃をイメージしたシェイブチョコレートをトッピング。見た目も愛らしく、ひと口ごとに果実感とやさしい甘さが広がる一杯です。

◇「白桃 カカオリキサー」

白桃のやさしく上品な甘さと、カカオフルーツの爽やかな果汁を合わせたスパークリングドリンク。炭酸のはじける泡とともにフルーティーな香りが広がり、すっきりとした心地よい味わいに仕上げました。

ドリンクの中には、粒状のやわらかな食感のゼリー「カカオフルーツパール」を加え、飲むたびに楽しいアクセントに。白桃をイメージしたシェイブチョコレートをあしらい、見た目にも華やかで、夏にぴったりの一杯です。

◇「白桃 カカオフルーツジュース」

白桃のやさしく上品な甘さと、カカオフルーツの爽やかな果汁を合わせたフローズンドリンク。みずみずしい果実の風味が重なり合い、フルーティーでありながらすっきりとした後味に仕上げました。

砕いた氷とともにミックスすることで、シャリっとした心地よい食感とともに、ひんやりとした清涼感が広がる一杯です。

◇「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」

ダークチョコレートの深いコクと、みずみずしいピーチの甘さを組み合わせたソフトクリーム。

クリアカップの中には、なめらかなピーチジュレとホイップクリームを重ね、その上に濃厚なダークチョコレートソフトクリームを絞りました。層ごとに異なる食感と味わいが広がり、ひと口ごとにバランスの取れたハーモニーを楽しめます。

仕上げにはシェイブチョコレートをトッピングし、華やかさをプラス。フルーティーさとビターな余韻が重なり合う、上質な一品です。

▼同商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/drink/

■商品概要

商品名：「白桃 ショコリキサー」

販売期間：2026年6月19日〜 ※無くなり次第終了

取扱店：全国のショコリキサー取扱店 （ https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHTC/ ）

※一部取扱いの無い店舗があります

価格（税込）／内容量：

・レギュラーサイズ 810円／270ml

・ラージサイズ 920円／350ml

商品名：「白桃 カカオリキサー」

販売期間：2026年6月19日〜 ※無くなり次第終了

取扱店：全国カカオフルーツジュース取扱店 （https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCLWP/ ）

※一部取扱いの無い店舗があります

価格（税込）／内容量：レギュラーサイズ 690円／250ml

商品名：「白桃 カカオフルーツジュース」

販売期間：2026年6月19日〜 ※無くなり次第終了

取扱店：全国カカオフルーツジュース取扱店 （https://www.godiva.co.jp/shop/a/aCWP/ ）

※一部取扱いの無い店舗があります

価格（税込）／内容量：レギュラーサイズ 745円／250ml

商品名：「白桃 ダークチョコレート ソフトクリーム」

販売期間：2026年6月19日〜 ※無くなり次第終了

取扱店：全国のソフトクリーム取扱店 （ https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHKS/ ）

※一部取扱いの無い店舗があります

価格（税込）：750円

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートイン利用の場合、10%の消費税となります）

（エボル）