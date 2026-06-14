ハイチ戦で決勝弾のマギン。ゴール後はお馴染みのパフォーマンスを披露した。（C）Getty Images

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　28年ぶりのワールドカップで初戦を白星で飾った。

　現地６月13日、北中米Ｗ杯のグループＣ第１節で、スコットランド代表はハイチ代表とボストン・スタジアムで対戦。１−０で勝利した。

　決勝点を奪ったのは、アストン・ビラでプレーするジョン・マギンだ。29分、ベン・ドークのクロスのこぼれ球に即座に反応。ワントラップから左足のシュートをねじ込んだ。

　試合後のフラッシュインタビューで、31歳のMFは「最高の得点を決めたつもりだけど、そんなことはどうでもいい。この舞台に来るまで本当に長かった」とコメント。「簡単な試合じゃなかった。もっと良いプレーができたと言われれば、その通りかもしれない。でも“絶対に勝たなければならない試合”をモノにした。それがすべてだ」と振り返った。
 
　大舞台での勝利を噛みしめる。

「俺たちは様々な苦難を乗り越えてきた。ある世代にとっては、こんな瞬間を見るのは初めてだろう」

　誰かのために。そんな思いで戦っていたのかもしれない。

「今朝、子どもたちが俺たちのユニホームを着て公園に向かう姿を見て、気持ちが高ぶった。明日の朝、あの子たちが誇らしげな顔で起きてくれたら嬉しい。俺はすでに胸が熱くなっているよ」

　順調な滑り出しを見せたスコットランドは次節、19日にモロッコと激突する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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