「この舞台に来るまで本当に長かった」28年ぶりＷ杯出場のスコットランド、決勝弾のマギンは感激「今朝、子どもたちが俺たちのユニホームを着て公園へ向かう姿を見て…」

「この舞台に来るまで本当に長かった」28年ぶりＷ杯出場のスコットランド、決勝弾のマギンは感激「今朝、子どもたちが俺たちのユニホームを着て公園へ向かう姿を見て…」