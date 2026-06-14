元#ババババンビ・岸みゆの2nd写真集（7月16日（木）発売）より、新規カット4点が公開された。

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

3月にアイドルグループ・#ババババンビ活動を終え、6月12日（金）〜21日（日）の間、東京ドームシティ シアターGロッソで行われる舞台「超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜」への出演を控えるなど、新たなスタートを切り出している岸みゆ。

撮影の舞台はインドネシア・バリ島。自身初となる海外ロケで撮影された本作は、これまでの“アイドル・岸みゆ”としてのイメージを超え、一人の女性としての新たな魅力を表現した意欲作となっている。

今回公開されたのは、柔らかな光に包まれたヴィラの室内で撮影されたランジェリー姿のほか、“過去最大級の露出”に挑戦したカットなど全4点。思わず目を奪われる大胆な表現でありながら、ただ刺激的なだけではない、岸自身が持つ透明感や繊細さ、そして一人の女性としての覚悟や成長までも感じさせる内容となっている。

さらに、発売記念イベントの詳細も発表。イベントは、7月19日（日）に東京・HMVエソラ池袋で行われる。発券スタートは6月11日（木）19時より。各種券種などの詳細は写真集公式X（@miyukishi_2nd）ほか、書店WEBサイトなどをチェック。

＜岸みゆ プロフィール＞

2月13日生まれ。埼玉県出身。水瓶座。A型。元#ババババンビのメンバー。身長145cm。

6月12日（金）〜6月21日（日）まで、東京・シアターGロッソで上演する舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』に出演。スズ役を演じる。

また、同じ事務所に所属する十味と姫野ひなの（#Mooove!）と身長150cm以下のメンバーで組んでいるガールズユニット「SPG(Small Powerful Girls)」としても活動中。

書誌情報

「岸みゆ セカンド写真集（仮）」

発売日：2026年7月16日（木）

※一部、発売日が異なる地域あり

定価：3,850円

「岸みゆ セカンド写真集 メイキングDVD付き限定表紙版（仮）」

価格：6,050円 本体5,500円（税10%）

撮影：横山マサト

発行：東京ニュース通信社

＜発売記念イベント＞

2026年7月19日（日）13：00〜 HMVエソラ池袋

参加券申込期間（WEB受付のみ）

2026年6月11日（木）19：00〜7月12日（日）22：00

※但し完売次第終了

イベント内容、参加券の購入方法や注意事項など、詳細はTOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）、およびHMVエソラ池袋WEBサイト（https://www.hmv.co.jp/store/event/55604/）をチェック

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