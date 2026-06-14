【カンザスシティー（米ミズーリ州）岡島智哉】スポーツ報知は、Ｗ杯観戦のためアルゼンチンから米国まで自転車で来たという“クレイジーな３人組”の直撃取材に成功した。

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ミゲルさん（５６）、シャマンドゥさん（４９）、ビセンテさん（２７）の３人は仕事を辞め、約１万８０００キロ、９か月間をかけて、南米大陸のアルゼンチンから米国のミズーリ州カンザスシティーまでたどり着いたという。真っ黒に日焼けした３人は、自転車にアルゼンチンと米国の国旗を掲げているが、これもかなり年季の入った色みに変色していた。

なぜカンザスシティーを目指したのか。それは、アルゼンチン代表の１次リーグ第１戦アルジェリア戦を観戦するためだ。ブラジルやボリビア、ペルー、メキシコなどを走破し、この６月についに米国までたどり着いたという。

全ては連覇を目指すアルゼンチンの雄姿を目に焼き付けるため、“クレイジーな３人組”は雨の日も風の日も、ペダルをこぎつづけてきた。

「決勝はニューヨーク。長い道のりだけど、もちろん行きたいね。アルゼンチンの連覇の瞬間に立ち会うことができたら、夢のようだ」とビセンテさん。３人の大激走物語は、あと１か月ほど続く。