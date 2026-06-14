◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 日本ハム―中日（１４日・エスコンフィールド）

Ｂ１レバンガ北海道でバスケットボール男子日本代表のＳＧ富永啓生（２５）が、中日戦の試合前にファーストピッチセレモニーに登場した。バスケと同じ背番号「３０」の日本ハムのユニホームを着用し、見事にノーバウンド投球。「いいところに投げれたかなと思うんですけど、ひとつ後悔としては、もうちょっと速く投げたかったなと思いました」。投球１０分前に野球ボールを使った練習をわずかに行い、「練習を（本番を）やる前にやってたんですけど、いざマウンドに立った時は、ちょっとあの雰囲気というか、違いましたね。同じ北海道のプロスポーツチームとして、自分たちももっともっと頑張って盛り上げていけるようになれたらいいなと思ってます」と、道内プロスポーツチームとして日本ハムとの共闘を誓った。

富永はＢリーグ参戦１年目となった２０２５―２６シーズン、全６０試合にスターティング５として出場し、シーズン終盤まで上位争いを演じたレバンガをけん引。日本人トップの１試合平均１９・５点を挙げ、レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（ＭＩＰ）に選出された。