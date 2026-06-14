『パネルクイズ アタック25』51年で初めてゴールデン帯に移動 初回は「QuizKnock大会」
長年アタックを研究してきたQuizKnockメンバー独自のパネル戦略も
『BS10パネルクイズ アタック25』が、7月3日より「アタック25」の地上波時代を含めた51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜午後9時から放送することを発表した。ゴールデン帯の記念すべき第1回は「QuizKnock大会」で、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団・QuizKnockから、伊沢、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPの4人が参戦する。
【写真】初回から白熱！『パネルクイズ アタック25』に参戦したQuizKnock
『パネルクイズ アタック25』は、赤・緑・白・青に分かれた4人の出場者が25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う、日本で最も長く続いている視聴者参加型のクイズ番組。パーフェクト達成者には賞金100万円。
1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）にて放送が開始。毎週日曜の昼に放送され、一般参加型クイズ番組として親しまれてきた。2022年3月に『BSJapanext（現：BS10）』が放送を引継ぎ、1時間番組に。司会は谷原章介、問題出題は沢木美佳子アナウンサーが務める。
番組開始50年の節目となった2025年には、アタック25の放送が開始された日を番組の特別な日と位置づけ、4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会より認定・登録された。
ゴールデン帯への引っ越し後の第1回となる「QuizKnock大会」では、クイズ界を盛り上げてきたQuizKnockが、仲間同士で1/1000秒を争う極限の早押しバトルを繰り広げる。長年アタックを研究してきたメンバーの独自のパネル戦略も。クイズを日々研究するQuizKnockが魅せる知識の真剣勝負とパネルの取り合いにも注目だ。
『BS10パネルクイズ アタック25』が、7月3日より「アタック25」の地上波時代を含めた51年の歴史で初めてレギュラー放送時間をゴールデン帯に移動し、毎週金曜午後9時から放送することを発表した。ゴールデン帯の記念すべき第1回は「QuizKnock大会」で、クイズ王・伊沢拓司率いる知的エンタメ集団・QuizKnockから、伊沢、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPの4人が参戦する。
『パネルクイズ アタック25』は、赤・緑・白・青に分かれた4人の出場者が25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う、日本で最も長く続いている視聴者参加型のクイズ番組。パーフェクト達成者には賞金100万円。
1975年4月6日に朝日放送（現：朝日放送テレビ）にて放送が開始。毎週日曜の昼に放送され、一般参加型クイズ番組として親しまれてきた。2022年3月に『BSJapanext（現：BS10）』が放送を引継ぎ、1時間番組に。司会は谷原章介、問題出題は沢木美佳子アナウンサーが務める。
番組開始50年の節目となった2025年には、アタック25の放送が開始された日を番組の特別な日と位置づけ、4月6日が「パネルクイズ アタック25の日」として日本記念日協会より認定・登録された。
ゴールデン帯への引っ越し後の第1回となる「QuizKnock大会」では、クイズ界を盛り上げてきたQuizKnockが、仲間同士で1/1000秒を争う極限の早押しバトルを繰り広げる。長年アタックを研究してきたメンバーの独自のパネル戦略も。クイズを日々研究するQuizKnockが魅せる知識の真剣勝負とパネルの取り合いにも注目だ。