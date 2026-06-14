初夏の到来を告げる国の無形民俗文化財「チャグチャグ馬コ」が１３日、岩手県滝沢、盛岡両市で行われた。

色鮮やかな装束をまとった馬約７０頭が「チャグチャグ」と涼しげな鈴の音を響かせながら、田園地帯や市街地を練り歩いた。

祭りは、田植えを終えた農耕馬をねぎらい、五穀豊穣（ほうじょう）を祈る伝統行事。１頭あたり７００個以上とも言われる鈴が付けられている。

一行は午前９時半に、滝沢市の鬼越蒼前（おにこしそうぜん）神社を出発。編みがさ姿の子どもが馬上から手を振り、沿道の観光客らは写真を撮るなどして楽しんでいた。カナダから訪れた観光客（３０）は「馬は美しく、風格も愛嬌（あいきょう）もあった」と満足げだった。

午後２時頃に、約１４キロ離れた盛岡市の盛岡八幡宮に到着。馬の背に乗った滝沢市の保育園児（５）は「緊張はしなかった。馬の背中はかっこよかった」と話した。引き手を務めたチャグチャグ馬コ同好会滝沢支部の女性（６４）は「感無量だった。人馬ともに無事にたどり着けてよかった」と語った。

盛岡市の主婦（３４）は「子どもの時から祭りを見てきた。来年も見に来たい」と話した。