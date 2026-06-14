QuizKnock、10周年で初の『アタック25』容赦なき身内戦「普段より不正解が増えた」
河村拓哉「無礼を働いても構わないこの人たちだからこそ…」
知的エンタメ集団・QuizKnockの伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPが、クイズ番組『パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデンタイム（7月3日から、毎週金曜 後9：00）移行後の第1回となる「QuizKnock大会」に出演する。このほど、収録後の囲み取材に出席し、結成10周年の節目を迎えお互いがライバルとなる異例の対決について、壮絶な心理戦の舞台裏を明かした。
【写真】容赦ない！『パネルクイズ アタック25』で熱戦を展開するQuizKnock
普段は仲間として活動する4人だからこそ、今回の「敵同士」というシチュエーションには特別な緊張感が漂ったという。伊沢は「生じっか『この問題、あの人が取りそうだな』とちらついて、考えすぎてしまうところがあった」と、気心の知れた仲ゆえの葛藤を吐露。山本も「ここで絶対押してくるなというのが読めちゃう。対戦相手によって早押しのポイントが変わるのが面白かった」と、限界ギリギリの駆け引きを楽しんだ様子を見せた。
さらに、河村からは「遠慮しなくていいなとということもあり、知らない3人と戦うよりも、自分の実力を出し切れた」と本音がポロリ。「みんなが容赦なくやることによって、逆に平等であった。無礼を働いても構わないこの人たちであったからこそ、高いレベルの勝負が達成できた」と、絆があるからこその“容赦なきガチバトル”であったことを明かした。
互いの得意・苦手ジャンルや知識量を知り尽くしているからこそ、攻めのスピードは加速。ふくらPは「普段のアタック25より不正解が多かった回になっているんじゃないかなと思います。でも、その不正解すべてに意味がある。いろんな思惑が錯綜していて、なんでここで押したんだろうと考えて理解できてきたら、すごくおもしろいストーリーが広がっている。各プレイヤーの気持ちになって観てもらうと、より楽しめるんじゃないかな」と、一瞬のボタン押しに込められたドラマを熱くアピールした。
囲み取材にはほかに、谷原章介、沢木美佳子アナウンサーが参加した。
知的エンタメ集団・QuizKnockの伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらPが、クイズ番組『パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデンタイム（7月3日から、毎週金曜 後9：00）移行後の第1回となる「QuizKnock大会」に出演する。このほど、収録後の囲み取材に出席し、結成10周年の節目を迎えお互いがライバルとなる異例の対決について、壮絶な心理戦の舞台裏を明かした。
普段は仲間として活動する4人だからこそ、今回の「敵同士」というシチュエーションには特別な緊張感が漂ったという。伊沢は「生じっか『この問題、あの人が取りそうだな』とちらついて、考えすぎてしまうところがあった」と、気心の知れた仲ゆえの葛藤を吐露。山本も「ここで絶対押してくるなというのが読めちゃう。対戦相手によって早押しのポイントが変わるのが面白かった」と、限界ギリギリの駆け引きを楽しんだ様子を見せた。
さらに、河村からは「遠慮しなくていいなとということもあり、知らない3人と戦うよりも、自分の実力を出し切れた」と本音がポロリ。「みんなが容赦なくやることによって、逆に平等であった。無礼を働いても構わないこの人たちであったからこそ、高いレベルの勝負が達成できた」と、絆があるからこその“容赦なきガチバトル”であったことを明かした。
互いの得意・苦手ジャンルや知識量を知り尽くしているからこそ、攻めのスピードは加速。ふくらPは「普段のアタック25より不正解が多かった回になっているんじゃないかなと思います。でも、その不正解すべてに意味がある。いろんな思惑が錯綜していて、なんでここで押したんだろうと考えて理解できてきたら、すごくおもしろいストーリーが広がっている。各プレイヤーの気持ちになって観てもらうと、より楽しめるんじゃないかな」と、一瞬のボタン押しに込められたドラマを熱くアピールした。
囲み取材にはほかに、谷原章介、沢木美佳子アナウンサーが参加した。