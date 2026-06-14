身近なモノの最前線に、桐谷美玲キャスターと直川貴博キャスターが直撃する「ココまでキタか」。初回は、文具ソムリエールの菅未里さんから文房具の進化を教わりました。出会ったのは、ほんの小さな工夫や驚きのアイデアが詰まった、多彩な文房具でした。

■「品質が良い」…海外の人にも人気

仕事や日常生活に欠かせない文房具。実は近年、驚くほど繊細な進化を遂げているんです。

そんな日本の文房具は、海外の方にも大人気です。「とってもとっても品質が良いです」「種類もたくさんあります」という評価を聞いて、直川キャスターは「日本の文房具って誇らしくなりません？」と話しました。

2人がやってきたのは、創業120年を超える老舗の「銀座 伊東屋 本店」。直川キャスターは「すごい種類」、桐谷キャスターは「見ごたえすごいですね」と歓声を上げました。ボールペンや消しゴム、ハサミ、ノートなど様々な文房具が並びます。

■「文具ソムリエール」という仕事

桐谷キャスター

「便箋…。こういうのでお手紙書ける大人になりたい」

直川キャスター

「私、結構アナログなんですよ。文房具大好きなんですけど、決まったものをルーティーンのように買っています」

桐谷キャスター

「じゃあ、進化とかは知らないんですね」

直川キャスター

「知らない。買うもの決まっているから」

そんな2人のもとに、「文房具、楽しんでいますか？」と現れたのが、文具ソムリエールの菅未里さんです。「文房具を広くたくさんの人に届けるお仕事をさせていただいております」

もともとは大手雑貨店で文具担当として勤務。その経験を生かして、商品や売り場のコンサルティングなど、幅広い分野で活躍しています。菅さんは「文房具って、ちょっとずつちょっとずつ繊細に進化しているんですよ。ぜひ体感していただきたい」と言います。

■ノック音が静かなボールペン

まず、ボールペンのコーナーを案内してくれました。

菅さん

「日本の筆記具は海外と比べても非常にクオリティーが高いです。その中でもオススメしたいものを…」

菅さんイチオシのボールペン。見た目はいたって普通で、桐谷キャスターは「何がそんなにすごいんですか？」と質問します。

菅さんに「書いてみていただいてよろしいですか？」と促され、桐谷キャスターと直川アナウンサーは試し書きをしてみました。書きやすいと感じたものの、すごさがはっきりとわかりません。

菅さん

「繊細進化なんで、繊細なんですけど、ノック音が静かです」

キャスターの2人は意外な点に驚きましたが、実際に聞き比べてみました。一般的なボールペンよりも、繊細進化のボールペンの方がカチカチという音が小さいことが分かりました。ノック音を66％低減（アストラム社従来品比、音圧パスカル）しています。

直川キャスター

「ああ…！」

桐谷キャスター

「言われてみればね」

■コロナ流行で…静かな文房具に注目

この「カルムシリーズ」の国内外での累計出荷数は800万本以上（2026年5月時点）。こうしたノック音の小さいボールペンは、ある時期を機に増えてきたそうです。

菅さん

「2020年にコロナがはやりましたよね。リモート会議やオンライン授業、すごく増えましたよね。ノック音を気にする方が増えたので、静かな文房具が注目されるようになったんです」

■3色ボールペン、どこが新しい？

菅さんが次に紹介してくれたオススメも、ボールペンでした。ジェットストリームの新3色ボールペン（550円）。一体、どこが繊細進化しているんでしょうか？ 注目すべきは、3色それぞれの出し方です。

菅さん

「一般的な3色ボールペンは、黒・赤・青、同じ位置にあります。ありませんか？ 黒だと思ったのに青だったっていう経験。黒は上から（後端）ノックなんですが、赤と青はサイドのスライドノックなので、そもそも操作感が違う。ゆえに、間違えない」

直川キャスター

「細か〜」

■日本の文房具が繊細に進化したワケ

桐谷キャスター

「本当に繊細な、細かい進化だったんですけど、日本の文房具が細かく細かく進化していったのって、どうしてなんですか？」

菅さん

「ひとつのきっかけにはリーマンショックがあると言われています。文房具は、会社支給が多かったんです。リーマンショックで経営状況が悪化し、支給の文房具を打ち切る企業が増えてきました」

「そうすると、自分で買うんだったら書き心地がいいもの、デザインがいいものを選ぼうと、細かい違いにユーザーがこだわるようになるわけですよ」

菅さんによると、「自分で買うならこだわりたい」というさまざまな需要にメーカー側が応え始めたことがきっかけといいます。

直川キャスター

「経済分野の話が、文房具につながっていくんですね」

■片方の側面に糊付けされたメモ帳

さらに奥深い世界を知るべく、菅さんのコレクションが眠るご自宅へ。部屋の中には、ずらりと並べられた文房具がありました。その数、1万点以上。

はじめに菅さんが見せてくれたのは、一見どこにでもありそうなメモ帳です。「パッとメモ」（396円）。なぜか、片方の側面に糊（のり）付けがされていました。

直川キャスター

「なんでこうなっているのかがわからない」

ページをめくるごとに糊付けが外れていくため、（糊付けがされている）最新のページを一瞬で開くことができるんです。

直川キャスターは「これ使える！ これいいわ！」、桐谷キャスターも「これすごいですね」と驚いた様子です。

■一般的な鉛筆との違いはどこに？

続いて菅さんが取り出したのは、一見何の変哲もない鉛筆です。

菅さん

「今の時代に合わせてきた鉛筆なんですよ」

近年、デジタル化に伴い、タブレットを用いてノートに書いた文字を撮影し、スクリーンや電子黒板へ投影する機会も増えました。そこで生まれたのが「uniタブレット授業えんぴつ（308円、4本パック）。一般的なものとの違いはどこにあるのでしょう？

菅さん

「タブレットを使って、書いたものを撮影するという前提で作られている鉛筆です。反射しにくいんです。光でピカピカしにくいんです」

実際にカメラを通して見てみると、違いがわかりました。独自に配合した芯でテカリを抑え、写真に撮っても見やすい仕上がりに。桐谷キャスターは思わず「繊細だな〜」。

■理想を追求して開発…「文鎮」何に？

続いては、一風変わった文房具を紹介してもらいました。

「それ文房具ですか？ 文鎮にしか見えない」と桐谷キャスター。直川キャスターも「文鎮曲げちゃった？」と突っ込みを入れます。

菅さん

「正解です。文鎮です」

変わった形をしたこの文鎮。どのように使うのでしょうか？

菅さん

「本に寄り添う文鎮（鉄製、2585円）です。開いたページが閉じないようにするための文鎮なので、カモメのような角度がついてるんです」

桐谷キャスター

「料理本とか。料理するときに、しょうゆとか置いたりして。ペラってめくれちゃって、ああ！みたいなときに、めっちゃ便利です」

開発にあたり、20冊以上の本を開いて形を分析。理想の曲がり具合を追求して作られたそうです。

■小学生の消しくず「何とかしたい」

最後に紹介してくれたのは消しゴム。「超大ヒット消しゴムです」と菅さん。使ってみた直川キャスターは「きれいに消える。カスも出るし、何が違うんですか？」と尋ねます。

菅さんがこの消しゴムを上下逆さにして近づけると、消しカスが吸い付きました。それを見た直川キャスターは「これ良くない？」と声を上げました。菅さんは「（消しゴム自体に）鉄粉が入っていまして」と説明します。

小学生の机に散らばる消しクズを見て、何とかしたいと開発された「磁ケシ」（308円）。

菅さん

「磁石に反応して消しカスを集められます。（底面のケースを）開くと磁力がオフになるので、ゴミ箱の上でワンタッチでゴミを捨てられるというものなんですよ」

桐谷キャスターは、ノートなどをゴミ箱の上に移動させて捨てる方が早いのでは、と疑問を持ちましたが、菅さんはこうフォローを入れました。

「消しカスを集めて捨てるというのは、結構お子さんは嫌がる。遊び心が加わることによって、消しカスが出ても（自分で）集める。子どもが自ら楽しんで消しカスを回収するというところで、家庭平和を実現するという商品」

直川キャスター

「これは家庭平和まで担っているんですか？」

ほんの小さな工夫から、驚きのアイデアまで。文房具の進化はここまで来ていました！

（6月4日『news every.』より）