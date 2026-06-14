フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月13日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ」 投稿写真に反響 「綺麗で可愛い」「かっこいい」





中川安奈さんは「古着屋さんでおすすめしてもらった レアルマドリードの97/98シーズンの3rdユニフォーム」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、ユニフォーム姿で様々なポーズを取る、中川安奈さんの姿が見て取れます。







続けて「犬の足跡がとってもキュートで即GETしました L.L.Beanのヴィンテージトートとも合う〜」と、記しました。







中川安奈さんは「W杯ということで、古着×サッカーの組み合わせ (ちなみにショーパンもヴィンテージです)」と、投稿。



続けて「お祭り騒ぎ大好きなので全部追いかけるタイプ 笑」と、明かしました。







そして「最後にNGショットも」と、白目になってしまったお茶目な写真を添えています。







この投稿にファンからは「とっても可愛いです♥♥♥素敵すぎます♥♥♥」・「安奈スタイル、キマッてます」・「かっこいい♪」・「綺麗で可愛いです 大好きです」・「カッコよく似合ってて安奈さん素敵すぎます」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】







生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。









【担当：芸能情報ステーション】