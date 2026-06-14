10点満点中4点と酷評…… W杯初戦のモロッコ戦でブラジル代表最低評価の2人とは 「決定的なチャンスを逃した」「守備面で精彩を欠いた」
カルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表はFIFAワールドカップ2026のグループC第1節でモロッコ代表と対戦し、1-1で引き分けた。
21分の失点から約10分後にヴィニシウスが同点ゴールを挙げて、ブラジルは追いつき、勝ち点1を手にした試合となったが、内容ではモロッコに圧倒された。なんとか引き分けに持ち込んだ結果になったなか、ブラジルメディア『Bolavip』はこの試合で2人の選手に10点満点中4点と厳しい評価をつけた。
そして2人目は右SBとしてスタメン出場したアル・アハリのロジェール・イバニェス。マッチアップするモロッコのビラル・エル・カンヌスに翻弄され、ハーフタイムで交代となった同選手にも厳しい指摘がされており、「先発のサプライズ起用となったDFは、守備面で精彩を欠き、攻撃のファイナルサードでもあまり関与できなかった」と評されている。
また上述した2人に続いて酷評されたのがバルセロナのハフィーニャで4.5点。「豊富な運動量と積極性は見せたものの、攻撃では見せ場を作れなかった」と厳しい評価を受けた。
ブラジルは日本時間20日、初戦でスコットランドに負けたハイチとの試合を控えるが、この試合では勝利できるか。