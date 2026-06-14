◆カーリング日本選手権 最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子決勝が行われ、ロコ・ソラーレがＳＣ軽井沢クに５―６で敗れ、初優勝はならなかった。普段は「ロコ・ドラーゴ」のチーム名で活動しているが、今大会は「ロコ・ソラーレ」とチームを背負って出場。女子１次リーグで敗退し、この日はスタンドで声援を送った姉貴分の思いも受けたが、２年連続で準優勝となった。

リードの所岳澄は初の決勝となったが、狙ったところにストーン（石）を的確に運び続けた。「今大会では一番いいショットで、短いカーリング人生の中でも一番いいセットアップができた」と堂々としたプレーを披露した。緊張はあったが、持ち前の明るさでチームメートとのコミュニケーションも重ね、目標としてきた「スマイリーアタック」を最後まで実行した。

「短いカーリング人生」と言うとおり、競技歴はわずか１０か月。仲間も驚くほどの成長速度で日本選手権の決勝の地に立った。これまでカーリングは、小学校高学年から中学生まで常呂ジュニアに所属経験があるが「遊びの延長の感覚」と軽い気持ちで取り組んでいた。北海道・池田高進学後から日体大までの７年間はスピードスケートに取り組んでいた。昨年４月の大学卒業後は夢だった特別支援学校の教師として就職。だが、同８月に中原亜星（現コンサドーレ）の退団もありチームに誘われて加入した。異例のキャリアだが「トップチームに加入させていただいてうれしい」と話し、しっかりとリードとしての役割を果たしている。

初の大舞台での惜敗を経験し、４年後のフランス・アルプス地域五輪への思いも強くなった。「勝ちたい気持ちが強くなった。全てが自分の糧になった。ＳＣのリードの小泉（聡）さんもすごい上手で、目標としていきたい」と大きな収穫を得て大会を終えた。伸びしろだらけの２４歳。来年のリベンジを目指し、さらに技術を磨いていく。