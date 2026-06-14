◆カーリング日本選手権 最終日（６月１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子の決勝は、昨年覇者のＳＣ軽井沢クが、女子のロコ・ソラーレの弟分ロコ・ソラーレを６―５で破って、２年連続１２度目の優勝を果たした。

昨年と同カードとなった頂上決戦。序盤は相手のペースで進んだが、後半に入って一変。５―５で、不利な先行だった第６Ｅで１点スチールしてリードし、第７Ｅで１点を取られたものの、第８Ｅで２点を奪ってリードを広げた。第１０Ｅで勝利が決まるとスキップ・山口剛史が絶叫し、その後、去年に引き続き涙を流した。

山口は「大会前は圧倒的に勝てるなと自信があったが、この大会に入ってから氷に合わせた作戦を取ることができなかったり、チームをまとめ上げることができなくて、苦しい時間が長かったが、その中でもチームの目指すものは同じだと思って最終日まで向かってきた。最後の１試合にワンショットずつをつなげられたのはすごく良かった。苦しかった。そのぶん、うれしさってところで涙が出ました」と喜んだ。

２次リーグはまさかの４位通過だったが、決勝トーナメントに入り、調子を上げ「定位置」まで駆け上がった。「しっかり優勝して日本代表権の出場権を渡さないというのが目標だったので、それもひとつ達成できてよかったな」と話した。今大会の優勝チームに３０年五輪の日本代表決定戦の出場権が与えられるが、３月の世界選手権に出場しており、すでにその権利を保有しており、現時点で五輪への挑戦権を持っているのはＳＣ軽井沢クだけだ。

昨年、日本代表として戦ったミラノ・コルティナ五輪最終予選で敗退し、五輪出場は逃した悔しさは忘れてはいない。「世界ランキング的には１６位くらい。これでオリンピックにいけないことは分かった。チームとしてはトップ１０に入ってこなければいけない。だからこそ男子としては完全に向けていかなければいけないなと思う。世界ランキング的にはトップ５、世界選手権ではメダルを獲得しておきたい。世界選手権の場数を踏むのは経験値を増やすため。そのため、ワールドランキング、今回の日本選手権の結果は日本代表になるために必要になる。全部相手を上回っていきたい。３０年オリンピックを狙う。出るだけじゃなくて結果を残す。準備して圧倒的な強さを示して４年間を過ごしたい」とチームは最強を目指し、４年後へ走り出した。